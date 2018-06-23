Строители бьют тревогу: в Беларуси пропал цемент

Строительные организации обеспокоены перебоями в поставках цемента. Наличие проблемы подтвердили и Министерстве архитектуры и строительства.

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Ожидается, что за три дня проблемный вопрос с повестки дня будет снят. В частности, сегодня в ведомстве пройдет совещание по этой теме.

А еще совсем недавно власти не знали, куда девать этот стройматериал. Чтобы спасти производителя, правительство поручило Министерству транспорта и коммуникаций и администрациям регионов обеспечить потребление цемента в 2016-2017 годах на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры в объеме 450 тыс. тонн ежегодно.

А осенью 2017-го между Украиной и Беларусью вспыхнул скандал: украинские производители цемента высказали обеспокоенность возросшими поставками белорусского стройматериала на местный рынок и заявили о недобросовестной конкуренции. В Беларуси же эту информацию назвали недостоверной и дискредитирующей.

И с «братьями-евразийцами» в этом направлении были проблемы, о чем заявил Александр Лукашенко в начале этого года. «Это уже становится смешным. Средства массовой информации у нас ерничают — что это у вас за «таежный» союз такой, что отношение к странам-членам жестче, чем к другим? Я не говорю про молоко, которое стало наглым политическим инструментом совсем недавно. Даже наш цемент не можем свободно продавать. Вот это экономический союз!» — раскритиковал деятельность ЕАЭС президент.