Фотофакт. Переправлявшиеся в ЕС белорусские сигареты на 141 тысячу долларов тормознули в Украине

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли контрабанду сигарет с территории непризнанного Приднестровья (ПМР) на 3,7 млн гривен. Об этом сообщает портал fakty.ua со ссылкой на пресс-центр ведомства.

«Оперативники спецслужбы раскрыли механизм транспортировки сигарет через территорию Украины в страны ЕС. Правоохранители установили, что сигареты белорусского производства ввозились из ПМР на участке государственной границы в Одесской области. В дальнейшем злоумышленники планировали переправить табачные изделия в страны Евросоюза», — говорится в сообщении.

На территории Киевской области правоохранители остановили два микроавтобуса. Во время их осмотра были обнаружены более 600 коробов сигарет без марок акцизного сбора, которые перевозились без каких-либо товарно-сопроводительных документов. Ориентировочная стоимость изъятой продукции составляет 3,7 млн гривен (141 350 долларов США).

Как ранее сообщали fakty.ua, потери бюджета Украины от контрабанды, по словам главы МВД Арсена Авакова, составляют 4 млрд долларов в год.