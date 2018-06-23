Офицеры компенсировали ущерб попавшему под БМП водителю «Фольксвагена»
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Офицеры 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования компенсировали ущерб водителю «Volkswagen», попавшему под БМП.
Офицерское собрание бригады приняло решение компенсировать нанесенный ущерб и еще раз принесло свои извинения за случившееся пострадавшим в ДТП, сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.
Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло в Гродно — боевая машина пехоты днем в пятницу, 22 июня, в прямом смысле раздавила «Фольксваген-Поло».
Водитель чудом не пострадал.
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