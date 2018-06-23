Офицеры компенсировали ущерб попавшему под БМП водителю «Фольксвагена»

Офицеры 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования компенсировали ущерб водителю «Volkswagen», попавшему под БМП.

Офицерское собрание бригады приняло решение компенсировать нанесенный ущерб и еще раз принесло свои извинения за случившееся пострадавшим в ДТП, сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло в Гродно — боевая машина пехоты днем в пятницу, 22 июня, в прямом смысле раздавила «Фольксваген-Поло».

Водитель чудом не пострадал.