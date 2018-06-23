Видеофакт. В Казани трое футбольных фанатов из Колумбии спасли тонувшего россиянина

Футбольные болельщики из Колумбии не дали утонуть нетрезвому россиянину в Казани. Видео об инциденте появилось в соцсетях, сообщает портал prokazan.ru .

Футбольные болельщики сидели в кафе на набережной реки Казанки. В какой-то момент сидевший за одним из столиков мужчина разделся и прыгнул в воду. Гости из Колумбии подумали, что это розыгрыш, но потом увидели, что мужчина начал тонуть.

На кадрах видно, что один из колумбийцев пытается вытащить нетрезвого мужчину из воды.