Более тысячи минчан пробежали по дорожкам стадиона «Динамо» в помощь больным детям

На обновленном стадионе «Динамо» в Минске в субботу, 23 июня, прошел Большой благотворительный забег #velcombegom SunRun Challenge.

Пасмурная погода не помешала белорусам объединиться под знаком солнца, и пробежать в помощь детям с синдромом Дауна. На дорожках впечатляющего спортивного сооружения собрались более тысячи минчан — как профессиональных спортсменов, так и просто неравнодушных минчан.

Накануне забега для них прошли звездные тренировки, которые провели известные белорусские спортсмены Виталий Гурков и Юрий Солодкий. Протяженность дистанции каждый участник выбирал самостоятельно.

Все километры пошли в помощь воспитанникам ГУ «Детский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития». По условиям акции участникам проекта SunRun Challenge с 21 по 24 июня необходимо пробежать 50 000 километров, которые переведут в киловатты «доброй энергии». Когда любители спорта достигнут намеченного результата, компания velcom перечислит в дом-интернат 50 000 белорусских рублей.

К новой акции #velcombegom подключились белорусы со всего мира. За первые два дня в общем зачете SunRun Challenge уже накоплено более 15 000 километров или 4 500 000 кДж «энергии добра». В помощь «солнечным» детям пробежали десятки известных белорусов. Так свои 15 километров беговой дистанции в копилку акции внес знаменитый спортсмен и вокалист группы BRUTTO Виталий Гурков. А футболисты БАТЭ провели большую командную тренировку #velcombegom и совместными усилиями пробежали 120 километров.

Акция SunRun Challenge продлится до 24 июня. Для этого нужно просто выходить на пробежки со смартфоном и любым мобильным фитнес-приложением, а потом делать публикации в социальных сетях с указанием своего результата и хештегом #velcombegom.