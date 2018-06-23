В сгоревшей квартире гродненской многоэтажки найдены три трупа
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В субботу, 23 июня, около 13:40, произошло возгорание в квартире многоэтажки на улице Горького в Гродно.
Квартира, где вспыхнул пожар, находилась на 11-м этаже. В борьбе с огнем участвовали пять расчетов МЧС. Для подъема к очагу возгорания пожарным пришлось использовать автолестницу.
Как сообщает областное управление МЧС, в полностью выгоревшем жилище они обнаружили троих человек — увы, без признаков жизни. Их личности будут установлены позже.
Фото: Виталий Дернейко /
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