В сгоревшей квартире гродненской многоэтажки найдены три трупа

/ Происшествия
Просмотров: 439 Комментариев: 0

В субботу, 23 июня, около 13:40, произошло возгорание в квартире многоэтажки на улице Горького в Гродно.

Квартира, где вспыхнул пожар, находилась на 11-м этаже. В борьбе с огнем участвовали пять расчетов МЧС. Для подъема к очагу возгорания пожарным пришлось использовать автолестницу.

Как сообщает областное управление МЧС, в полностью выгоревшем жилище они обнаружили троих человек — увы, без признаков жизни. Их личности будут установлены позже.

Фото: Виталий Дернейко / grodnonews.by

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: пожар гибель людей Город: Гродно

Другие материалы на эту тему:

Пожар на БМЗ. «У нас и так была запланирована остановка печей»

Пожар на БМЗ. «У нас и так была запланирована остановка печей»

На пожаре в Верхнедвинском районе погибли четыре человека

На пожаре в Верхнедвинском районе погибли четыре человека

В Минске из-за загоревшегося мусора эвакуировали общежитие

В Минске из-за загоревшегося мусора эвакуировали общежитие

Спасатели ликвидируют пожар в Минске

Спасатели ликвидируют пожар в Минске

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте