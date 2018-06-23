В сгоревшей квартире гродненской многоэтажки найдены три трупа

В субботу, 23 июня, около 13:40, произошло возгорание в квартире многоэтажки на улице Горького в Гродно.

Квартира, где вспыхнул пожар, находилась на 11-м этаже. В борьбе с огнем участвовали пять расчетов МЧС. Для подъема к очагу возгорания пожарным пришлось использовать автолестницу.

Как сообщает областное управление МЧС, в полностью выгоревшем жилище они обнаружили троих человек — увы, без признаков жизни. Их личности будут установлены позже.