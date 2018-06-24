Выборы в Турции: укрепление авторитаризма или возвращение демократии?

24 июня в Турции проходят президентские и парламентские выборы. Возможно, они станут важнейшими в новейшей истории страны. Есть ли шанс у оппозиции?

В Турции начались досрочные парламентские и президентские выборы. Почему это событие важное? https://t.co/8Pibo5pHnm — DW (на русском) (@dw_russian) 24 июня 2018 г.

24 июня в Турции проходят досрочные парламентские и президентские выборы. На них избиратели определят будущее своей страны. Помимо этого, исход выборов будет иметь решающее значение и для нынешнего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана. Из человека, который сделал свою страну экономически сильной региональной державой, стремящейся в Евросоюз, Эрдоган за минувшие несколько лет превратился в авторитарного политика, чьи действия все чаще и чаще вызывают критику и недовольство, пишет Немецкая волна .

Турецкое общество, исторически состоящее из различных этнических и религиозных групп, расколото на два лагеря - на сторонников Эрдогана и его критиков. Правом голоса обладают в Турции около 60 миллионов человек, и последние опросы показывают, что почти половина избирателей поддерживает Эрдогана, который находится у власти уже 16 лет, и его Партию справедливости и развития (ПСР). Остальные пятьдесят процентов выступают за другие партии, желая, чтобы правлению нынешнего президента настал конец. Как разрешится эта патовая ситуация?

Эрдоган хочет покончить с разделением полномочий

За прошедшее десятилетие Эрдогану удалось убрать с дороги всех возможных конкурентов, всерьез усилив свои позиции. Цель президента Турции на нынешних выборах - получить контроль над законодательной, судебной и исполнительной ветвями власти.

Эрдоган намерен ввести в стране президентскую форму правления. С этой целью в 2017 году он провел в Турции референдум о конституционной реформе. Эрдоган на все лады расхваливает свой план, который предусматривает передачу полномочий по формированию и управлению работой правительства, включая назначение министров, от парламента к главе государства. То же самое касается спецслужб и армии.

«Выборы 24 июня изменят судьбу Турции», - говорит в интервью DW Тархан Эрдем, основатель KONDA, одного из важнейших социологических институтов Турции. По словам Эрдема, новая форма правления, выстроенная под одного человека, существует уже четыре года, а выборы лишь закрепят ее в юридическом поле.

Подъем турецкой оппозиции

Эрдоган, который за минувшие 16 лет не проиграл ни на одних выборах, впервые может столкнуться с серьезными препятствиями.

Пока партия Эрдогана вошла в так называемый «Народный альянс» с Партией националистического движения (МНД), оппозиционные партии также сформировали ранее не существовавший союз: в «Национальный альянс» вошли Народно-республиканская партия (НРП), Партия благополучия (ПБ) и Хорошая партия (ХП). Высокие рейтинги кандидата в президенты от НРП Мухаррема Индже дают оппонентам нынешнего турецкого лидера надежду, что Эрдоган не будет избран в первом же туре.

Определенную роль на выборах может сыграть прокурдская Партия демократии народов (ПДН). Правящая ПСР считает ее политическим представителем запрещенной Рабочей партии Курдистана, которая долгие годы находится с турецкой армией в состоянии вооруженного конфликта. Тысячи членов ПДН по распоряжению Эрдогана в прошедшие годы оказались за решеткой.

Селахаттин Демирташ, кандидат в президенты от ПДН, ведет свою кампанию из тюрьмы. Он пользуется особой поддержкой не только курдов, но и турецких левых. Если ПДН удастся попасть в парламент, партия утвердится в турецком политическом ландшафте.

Но если оба альянса освобождены от необходимости набрать не менее 10 процентов голосов, то Партии демократии народов придется преодолевать этот барьер. На двух предыдущих выборах партии это удавалось. Произойдет ли это и на сей раз? Оппозицию это тревожит, ведь если ПДН не пройдет в парламент, от 60 до 70 мандатов дополнительно отойдут правящей ПСР, которая в этом случае получит подавляющее большинство.

Свернет ли Турция с авторитарного пути?

Важный аспект выборов - курдская проблема. По результатам выборов станет понятно, признает ли режим ПДН легитимной силой. «Если Мухаррем Индже выйдет во второй тур, может начаться политическая дискуссия, в рамках которой курды снова будут рассматриваться как часть власти. Это значит, что 24 июня люди будут голосовать за демократию, а еще за то, останутся ли и далее политики, работающие над решением курдской проблемы, за пределами официальной власти», — говорит профессор Месут Йеген, преподаватель социологии в стамбульском университете Шехир.

«Граждане Турции решат, будет ли укрепляться авторитарный режим. По этой дороге наша страна уже идет несколько лет. Но выборы 24 июня станут хорошей возможность с этой дороги свернуть», — добавляет профессор Йеген.