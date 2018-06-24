Один из наиболее известных российских хоккеистов Илья Ковальчук возвращается в НХЛ

Один из наиболее известных и результативных российских хоккеистов 35-летний нападающий Илья Ковальчук возвращается в Национальную хоккейную лигу. О подписании трехлетнего контракта с ним объявил «Лос-Анджелес».

По неофициальной информации, в год Ковальчук будет зарабатывать 6,25 миллиона долларов.

В НХЛ Ковальчук дебютировал в сезоне 2001/02 и провел в общей сложности 11 сезонов за «Атланту» и «Нью-Джерси». В 816 матчах у него 816 (417+399) баллов. Ковальчук является одним из пяти действующих игроков, кто в более чем 750 встречах набирал в среднем очко за игру.

Последние пять сезонов Ковальчук провел в Континентальной хоккейной лиге.