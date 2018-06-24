Минспорта и НАДА предлагают обсудить введение уголовной ответственности за применение допинга в спорте

Министерство спорта и туризма и Национальное антидопинговое агентство приглашают к общественному обсуждению проекта закона «О внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Беларусь». Корректировки предусматривают введение уголовной ответственности за применение допинга, передает БелаПАН .

Замечания и предложения предлагается направлять до 22 июля на электронный адрес nadabelarus@gmail.com .

Законопроект разработан во исполнение пункта 9 указа президента от 24 мая 2018 года № 201 «О противодействии допингу в спорте», который вступает в силу 27 ноября. В пункте предписывается Совету министров «в шестимесячный срок обеспечить приведение законодательства в соответствие с настоящим указом и принять иные меры по его реализации, в том числе проработать вопрос об установлении уголовной ответственности за склонение спортсменов к использованию веществ и методов, включенных в республиканский перечень, а также использование таких веществ и методов».

По сообщению пресс-службы Минспорта, в целях предупреждения использования допинга в ряде стран приняты нормативные правовые акты, предусматривающие ужесточение мер и введение уголовной ответственности за незаконный оборот запрещенных в спорте веществ, а в таких государствах как Австралия, Испания, Италия, Франция уголовная ответственность предусмотрена и за применение допинга.

«В последние годы в Республике Беларусь значительно активизирована работа по противодействию допингу в спорте и статистика применения запрещенных веществ снижается. Особенно это заметно в применении анаболических стероидов, количество выявленных случаев употребления которых в сравнении с 2014 годом снизилось в три раза», — отмечается в релизе. Вместе с тем «не удалось полностью избежать проблем с соблюдением спортсменами и тренерами антидопинговых правил».

Олимпийские игры 2008 года, прошедшие в Пекине и считавшиеся самыми успешными в спортивной истории страны (19 медалей), перестали носить этот статус из-за допинговых нарушений белорусских спортсменов: осталось 13 наград.

В этой связи указом № 201 предусмотрен ряд жестких мер к спортсменам и их персоналу, причастным к употреблению допинга, что, как ожидается, позволит обеспечивать полноценную реализацию положений международной конвенции ООН по вопросам образования, науки и культуры «О борьбе с допингом в спорте», членом которой является Беларусь. К примеру, эти лица лишаются права на дальнейшую работу в сфере физической культуры и спорта и обязаны возместить все выплаченные им денежные средства за достигнутые с применением запрещенных в спорте веществ и методов спортивные результаты.

Предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей 148-1 «Использование в отношении спортсмена или животного, участвующего в спортивном мероприятии, веществ и методов, включенных в Республиканский перечень запрещенных в спорте веществ и методов». Статья предусматривает штраф, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на срок до одного года.

То же действие, совершенное группой лиц по предварительному сговору, либо в отношении заведомо несовершеннолетнего спортсмена, либо двух или более спортсменов, предлагается наказывать штрафом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до двух лет.

Под персоналом спортсмена понимаются тренер, педагогический работник, менеджер, спортивный агент, медицинский работник или иное лицо, участвующее в подготовке спортсмена.

Предлагается также дополнить УК статьей 331-1 «Склонение спортсмена к использованию запрещенных в спорте веществ и методов, включенных в Республиканский перечень запрещенных в спорте веществ и методов, персоналом спортсмена». Наказание: штраф или ограничение свободы на срок до одного года. То же действие, совершенное группой лиц по предварительному сговору, либо в отношении заведомо несовершеннолетнего спортсмена, либо двух или более спортсменов, либо с применением шантажа, насилия или с угрозой его применения, предлагается наказывать штрафом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до одного года.

При этом Минспорта отмечает, что меры уголовной ответственности, предусмотренные проектом закона, «более лояльны, чем меры ответственности, установленные Кодексом в отношении вовлечения несовершеннолетних к употреблению сильнодействующих или других одурманивающих веществ, а также меры ответственности, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации за аналогичные действия в отношении спортсменов» (лишение свободы на срок до трех лет).