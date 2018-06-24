Противники аккумуляторного завода в Бресте решили продолжить уличный сбор подписей за отставку местных чиновников

/ Общество
Просмотров: 41 Комментариев: 0

В Бресте на площади Ленина 24 июня вновь собрались противники строительства аккумуляторного завода. Около полудня сюда пришло более 50 человек, передает БелаПАН.

На площади в рамках Дня молодежи в этот день проходит выставка внедорожников и ретроавтомобилей, поэтому граждане перешли площадь и сосредоточились возле памятника Ленину.

Прокуратура вынесла предупреждение четырем противникам строительства аккумуляторного завода

Собравшиеся решили продолжить по выходным дням уличный сбор подписей за отставку местных чиновников в связи с утратой доверия. Ранее протестующие обратились в Национальное собрание с просьбой разъяснить, является ли сбор подписей на улице массовым мероприятием, подпадающим под действие соответствующего законодательства. 8 июня председатель постоянной комиссии Палаты представителей комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Андрей Наумович направил авторам ответ, в котором сообщил, что сбор подписей массовым мероприятием не является.

11 мая в Администрацию президента было направлено 3.226 подписей за отставку руководителей Бреста, Брестского района и области в связи с утратой доверия. Из-за сбора подписей на улицах некоторые активисты привлекались к административной ответственности.

Встречи противников строительства завода проходят на площади Ленина каждое воскресенье с 25 февраля.

Возведение аккумуляторного завода началось на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». Строит предприятие ООО «АйПауэр» — резидент СЭЗ. Подрядчик — китайское ООО «Аньхойская внешнеэкономическая строительная корпорация». На заводе будет налажен полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: аккумуляторный завод Город: Брест

Другие материалы на эту тему:

Люди протестуют и выходят на площадь. В Бресте вновь прошла акция против завода

Люди протестуют и выходят на площадь. В Бресте вновь прошла акция против завода

«Черный пиар из 90-х». На брестского активиста состряпали поклеп в интернете

«Черный пиар из 90-х». На брестского активиста состряпали поклеп в интернете

«Усиление репрессий». Уволена врач, выступившая на митинге в Бресте

«Усиление репрессий». Уволена врач, выступившая на митинге в Бресте

«Брестчанки против свинца». Акция против аккумуляторного завода

«Брестчанки против свинца». Акция против аккумуляторного завода

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте