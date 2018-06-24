Противники аккумуляторного завода в Бресте решили продолжить уличный сбор подписей за отставку местных чиновников

В Бресте на площади Ленина 24 июня вновь собрались противники строительства аккумуляторного завода. Около полудня сюда пришло более 50 человек, передает БелаПАН .

На площади в рамках Дня молодежи в этот день проходит выставка внедорожников и ретроавтомобилей, поэтому граждане перешли площадь и сосредоточились возле памятника Ленину.

Собравшиеся решили продолжить по выходным дням уличный сбор подписей за отставку местных чиновников в связи с утратой доверия. Ранее протестующие обратились в Национальное собрание с просьбой разъяснить, является ли сбор подписей на улице массовым мероприятием, подпадающим под действие соответствующего законодательства. 8 июня председатель постоянной комиссии Палаты представителей комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Андрей Наумович направил авторам ответ, в котором сообщил, что сбор подписей массовым мероприятием не является.

11 мая в Администрацию президента было направлено 3.226 подписей за отставку руководителей Бреста, Брестского района и области в связи с утратой доверия. Из-за сбора подписей на улицах некоторые активисты привлекались к административной ответственности.

Встречи противников строительства завода проходят на площади Ленина каждое воскресенье с 25 февраля.

Возведение аккумуляторного завода началось на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». Строит предприятие ООО «АйПауэр» — резидент СЭЗ. Подрядчик — китайское ООО «Аньхойская внешнеэкономическая строительная корпорация». На заводе будет налажен полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.