В понедельник в Беларуси продолжатся дожди

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Фото pixabay.com

Дождливая погода, установившаяся в Беларуси в последние дни, сохранится в стране 25 июня.

Так, осадки днем в понедельник прогнозируются на большей части территории республики, в некоторых районах возможны грозы.

В целом будет облачно с прояснениями. Ветер — юго-западный умеренный, в дневные часы порывистый.

Температура в ночные и утренние часы составит 6-12 градусов, во второй половине дня повысится до 14-20 градусов, по юго-востоку будет до 22 градусов, сообщает Белгидромет.

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Тэги: Белгидромет прогноз погоды

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