В Германии произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие

В ночь на 24 июня в немецком городе Вуппертале в трехэтажном жилом доме произошел взрыв. На данный момент известно о пяти пострадавших, четверо из которых получили серьезные травмы.

Фото Isabelle Kurz/Twitter

Взрыв был весьма мощным – после него обрушилась часть здания, возник пожар.

Людей эвакуировали спецслужбы.

После разборки завала количество пострадавших может увеличиться.