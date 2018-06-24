В Германии произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие

/ Новости Германии
Просмотров: 19 Комментариев: 0

В ночь на 24 июня в немецком городе Вуппертале в трехэтажном жилом доме произошел взрыв. На данный момент известно о пяти пострадавших, четверо из которых получили серьезные травмы.

Фото Isabelle Kurz/Twitter

Взрыв был весьма мощным – после него обрушилась часть здания, возник пожар.

Людей эвакуировали спецслужбы.

После разборки завала количество пострадавших может увеличиться.

О причинах взрыва пока ничего не известно, пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: Германия взрыв Город: Вуппертал

Другие материалы на эту тему:

Арестованный в Кельне тунисец собирался взорвать биобомбу

Арестованный в Кельне тунисец собирался взорвать биобомбу

Меркель против возврата к формату «большой восьмерки» с участием России

Меркель против возврата к формату «большой восьмерки» с участием России

Путин взял на вооружение методы Лукашенко

Путин взял на вооружение методы Лукашенко

В Германии дизельное авто можно продать только с большой скидкой

В Германии дизельное авто можно продать только с большой скидкой

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте