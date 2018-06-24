В Германии произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие
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В ночь на 24 июня в немецком городе Вуппертале в трехэтажном жилом доме произошел взрыв. На данный момент известно о пяти пострадавших, четверо из которых получили серьезные травмы.
Взрыв был весьма мощным – после него обрушилась часть здания, возник пожар.
Людей эвакуировали спецслужбы.
После разборки завала количество пострадавших может увеличиться.
О причинах взрыва пока ничего не известно, пишет издание
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