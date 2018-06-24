ЧМ-2018 по футболу. Япония и Сенегал сыграли результативную ничью

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Вничью со счетом 2:2 завершился матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Японии и Сенегала. Игра прошла 24 июня в Екатеринбурге.

У японцев отличились Такаси Инуи (34-я минута) и Кэйсукэ Хонда (78), у сенегальцев — Садио Мане (11) и Мусса Ваге (71).

В первом туре Япония обыграла Колумбию — 2:1, а Сенегал был сильнее Польши — также 2:1.

Пока сборные Японии и Сенегала с 4 очками у каждой делят в группе Н первое-второе места. В 21:00 по минскому времени в Казани сыграют Польша и Колумбия.

 

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Тэги: футбол-ЧМ-2018 Персона: Такаси Инуи Кэйсукэ Хонда Садио Мане Мусса Ваге

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