ЧМ-2018 по футболу. Колумбия отправила Польшу домой

Сборная Колумбии разгромила команду Польши на чемпионате мира по футболу в России.

Матч второго тура групповой стадии прошел вечером 24 июня в Казани и завершился со счетом 3:0 в пользу южноамериканцев.

По голу в ворота поляков на свой счет записали Ерре Мина (40-я минута), Радамель Фалькао (70) и Хуан Куадрадо (75).

#POL 0-3 #COL Все! Команда Хосе Пекермана одерживает блестящую победу, и теперь судьба колумбийцев находится в их собственных руках #POLCOL pic.twitter.com/5stDKAnCeS — Чемпионат мира FIFA 2018 (@fifaworldcup_ru) 24 июня 2018 г.

Это первая победа Колумбии на нынешнем чемпионате мира. В стартовом матче колумбийцы проиграли команде Японии — 1:2.

Сборная Польши потерпела второе поражение подряд (1:2 от Сенегала в первом матче) и потеряла шансы на выход из группы.

На два места в 1/8 финала от группы Н претендуют Япония, Сенегал — по 4 очка и Колумбия — 3 очка.

Решающие матчи состоятся 28 июня: Япония — Польша (Волгоград), Сенегал — Колумбия (Самара).