ЧМ-2018 по футболу. Колумбия отправила Польшу домой
Сборная Колумбии разгромила команду Польши на чемпионате мира по футболу в России.
Матч второго тура групповой стадии прошел вечером 24 июня в Казани и завершился со счетом 3:0 в пользу южноамериканцев.
По голу в ворота поляков на свой счет записали Ерре Мина (40-я минута), Радамель Фалькао (70) и Хуан Куадрадо (75).
Это первая победа Колумбии на нынешнем чемпионате мира. В стартовом матче колумбийцы проиграли команде Японии — 1:2.
Сборная Польши потерпела второе поражение подряд (1:2 от Сенегала в первом матче) и потеряла шансы на выход из группы.
На два места в 1/8 финала от группы Н претендуют Япония, Сенегал — по 4 очка и Колумбия — 3 очка.
Решающие матчи состоятся 28 июня: Япония — Польша (Волгоград), Сенегал — Колумбия (Самара).
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