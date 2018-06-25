Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен выделить компании «Евроторг» долгосрочный кредит на 20 млн евро.

Как сообщается на сайте ЕБРР, средства будут использованы для рефинансирования займов и финансовых обязательств перед местными банками. «Рефинансирование является частью постоянной оптимизации и диверсификации кредитного портфеля заемщика», — сообщает ЕБРР.

В 2012 году ЕБРР уже предоставлял «Евроторгу» кредит в размере 10 млн евро для финансирования инвестиционных проектов.

ООО «Евроторг» является крупнейшим продуктовым ритейлером в Беларуси и управляет 500 магазинами под брендами «Евроопт» и «Бруснічка». Доля на рынке розничной торговли продуктами питания составляет 19%. Согласно финансовой отчетности «Евроторга», чистая прибыль компании в 2017 году составила 40,8 млн рублей. По сравнению с 2016 годом чистая прибыль компании увеличилась на 86,4%. Выручка компании от реализации продукции увеличилась на 8,6% до 3,95 млрд рублей.

«Евроторг» осенью 2017 года разместил дебютный выпуск еврооблигаций на 350 млн долларов на пять лет. Согласно условиям размещения, погашение пятилетнего выпуска долговых бумаг должно состояться в октябре 2022 года. Заемные ресурсы «Евроторг» привлек по ставке 8,75%.