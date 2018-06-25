В минском мемориале «Благовщина» захоронены останки жертв нацизма

Урочище «Благовщина» — вторая очередь комплекса «Тростенец» — готовится к открытию, сегодня на мемориальном кладбище состоялась церемония захоронения останков жертв нацизма, найденных во время строительства.

«В годы войны Беларусь фактически была превращена в полигон массового уничтожения людей. Одним из самых крупных лагерей смерти стал «Тростенец», — сказал на церемонии заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич. — В год 70-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков по поручению президента Беларуси Александра Лукашенко начал создаваться мемориальный комплекс «Тростенец». Во время строительных работ второй очереди в этом месте был найден прах еще более 40 человек. Самому младшему из невинных жертв было около 5 лет. И важно, что сегодня они, наконец, смогли обрести покой».

Как передает БЕЛТА , в память обо всех погибших и в назидание живым впервые в этом месте зазвучал колокол и вселенская молитва: священнослужители нескольких конфессий прочли молитвы с просьбой о мире для умерших и живых. Они напомнили о том, что ни один народ не может развиваться за счет уничтожения и угнетения другого, что в часы смуты и мировых вызовов нужно помнить о человечности и подходить к решению с мерилом любви, а не ненависти.

На церемонии присутствовало немало гостей, в том числе из-за границы. Это бывшие малолетние узники концлагерей, их родственники, семьи погибших в Минском и других гетто. Например, Феликс Липский, коренной минчанин, ныне живущий в Германии, попал в гетто трехлетним мальчиком со своей большой семьей. Он выжил, после ликвидации гетто был в партизанском отряде, даже ходил в школу, организованную прямо в лесу.

«Я рад, что смог приехать, хотя у меня смешанные чувства. Этот комплекс, уверен, станет местом паломничества, которое будет помогать сохранять правду о войне и вывезенных из Европы евреях. Очень важно, чтобы сюда приезжали дети и педагоги из Беларуси, других стран», — сказал Феликс Липский.

Первая часть мемориала располагается на улице Селицкого в месте, где когда-то был концлагерь «Тростенец». Три года назад здесь установили скульптурную композицию «Врата памяти». Урочище Благовщина, расположенное в 1,5 км от деревни Малый Тростенец, фашисты выбрали для уничтожения людей: здесь узников лагеря и других невинных, привозимых из Минска, расстреливали и сжигали. В июле 1944 года были обнаружены 34 ямы-могилы, некоторые из них достигали в длину 50 м. И сейчас завершился первый этап создания мемориального парка Благовщина: вводится 11 из 43 га территории этой части комплекса.

Как пояснила главный архитектор проекта Анна Аксенова, в перспективе здесь появятся новые элементы, но уже сейчас концепция прозрачна и ясна, а каждый элемент несет какой-то смысл. Уложенный бетонными плитами «последний путь» начинается с площадки со скамьями под солнцем, символизирующей мирное ожидание новой жизни привезенных из Европы пленных. Дорога ведет к полю, где были захоронены убитые, через площадь Жизни (белый круг), бетонные конструкции, напоминающие вагоны, зигзагообразную площадь Парадокса и площадь Смерти (черный круг).

Рядом с самим кладбищем на стволах деревьев повязаны желтые таблички с именами погибших. Так увековечили их память родственники, приезжавшие сюда в разное время из Европы. Теперь же у входа установлена гранитная стела с информацией о Благовщине, а братские могилы отмечены гранитными плитами, колотым камнем.

Над разработкой парка трудились сотрудники УП «Минскпроект», архитекторы, инженеры, специалисты из ОАО «Белреставрация». На субподряде присоединилась Творческая мастерская архитектора Леонида Левина. Генеральным подрядчиком строительных работ выступила ОАО «ПМК №42».

Сейчас продолжаются работы и в первой части мемориала «Тростенец» на улице Селицкого: от Врат памяти пешеходная дорожка проведет будущих посетителей вдоль фрагментов концлагерных построек до места кремационной ямы-печи, в которой были уничтожены 50 тыс. человек.

В 1941-1944 годах под Минском в деревне Тростенец существовал один из крупнейших в Европе концлагерей. В нем, по данным историков, уничтожены 206 тыс. человек: расстреляны около 150 тыс., еще 56 тыс. пленников сожжены. Среди них граждане как Беларуси, так и Чехии, Польши, Австрии, Германии. Сейчас ГУ «Белорусский культурный центр духовного Возрождения» собирает документы и сведения о погибших, фотографии, истории свидетелей и просит всех, у кого есть материалы о лагере смерти «Тростенец», направлять их в учреждение для изучения и создания базы данных.

Фото: Сергей Лукашов / minsknews.by