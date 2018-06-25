Видеофакт. Под Минском выясняли, кто круче, дакаровский МАЗ и вертолет Ми-2

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Поединок между вертолетом Ми-2 и спортивным МАЗом прошел на аэродроме в Липках. Гонка была приурочена к фестивалю #Пронебо, который пройдет с 28 по 29 июля на аэродроме Боровая.

Дистанция составила около километра, а сама трасса была закольцована — проехав половину пути, грузовик и вертолет развернулись и помчались к точке старта.

Победителя схватки организаторы пока не раскрывают, предлагая делать догадки. Интригу гонки обещают раскрыть на фестивале #Пронебо-2018.

Спортивный МАЗ вел трехкратный чемпион Беларуси по дрифтингу Алексей Вишневский, последние годы выступающий за команду «МАЗ-СПОРТавто». Его экипаж дважды покорил ралли «Дакар» и «Шелковый путь».

Вертолетом Ми-2 управлял один из опытнейших пилотов – полковник в отставке Николай Мочанский. Начальник Минского аэроклуба ДОСААФ налетал за свою жизнь около 7000 часов и в совершенстве владеет фигурами высшего пилотажа. Ему единственному из летчиков ДОСААФ доверяют полеты над Минском при любых погодных условиях.

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Тэги: МАЗ Ми-2 Персона: Алексей Вишневский Николай Мочанский Город: Минск

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