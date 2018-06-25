Видеофакт. Нетрезвая россиянка домогалась в автобусе колумбийского фаната

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В Казани очевидцы засняли на видео, как женщина в автобусе устроила разборки с колумбийским болельщиком. Ролик разошелся по соцсетям и вызвал большой резонанс, сообщает bloknot.ru.

Скриншот с видео Валерия Ганиева

Судя по поведению женщины, она находится в состоянии алкогольного опьянения. Она грубо разговаривает с молодым человеком, хватает его за руку, а когда автобус подъезжает к остановке, силой выталкивает парня из автобуса. При этом никто из пассажиров за него не заступился, кроме его товарищей.

«What's happened? („Что случилось?“)» — несколько раз спрашивает иностранец, на что женщина отвечает: «Пошли, я сказала! Выходи!»

Очевидцы предполагают, что изначально женщина хотела познакомиться с мужчиной, но, получив отказ, стала вести себя грубо и вызывающе. «Стыдно за наших», — пишут в комментариях к ролику.

А кто-то заметил, что у женщины несколько округлившийся живот и предположил, что она беременна:

«Нашла ребенку иностранного папашку», — язвили одни.

«Держись, колумбиец! Стерпится, слюбится», — вторили другие.

«А что, — отвечали третьи, — бабе выпал сектор шанс! Чемпионат бывает в жизни только раз! Вот он - живой колумбиец! Хватай своё счастье».

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

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Тэги: футбол-ЧМ-2018 фанаты домогательство в автобусе Город: Казань

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