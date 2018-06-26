Белстат озвучил среднюю зарплату за май

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в мае 2018 года составила 943,9 рубля, сообщает Белстат.

Месяцем ранее средняя заработная плата в Беларуси составляла 921 рубль.

В пересчете по средневзвешенному курсу доллара за май средняя зарплата составила чуть больше 470 долларов (в апреле — 460 долларов, в марте — 474 доллара, в феврале — почти 431 доллар, в январе — 432 доллара, в декабре прошлого года — 495 долларов).

В марте Александр Лукашенко поставил перед правительством задачу к концу первого квартала «восстановить» среднюю зарплату на уровне тысячи рублей, а в течение года «превзойти этот показатель». В начале мая правительство констатировало, что в марте поручение не было выполнено из-за ситуации на ряде предприятий, где средняя зарплата существенно ниже среднереспубликанского уровня.

Экономисты выражают обеспокоенность в связи с уже произошедшим директивным повышением зарплат. Экономисты Всемирного банка, а также российского «Сбербанка» обращали внимание, что рост зарплат в Беларуси существенно опережал темпы роста производительности труда. Такой дисбаланс будет оказывать давление на курс белорусского рубля и подогревать инфляцию.