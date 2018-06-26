26 июня на чемпионате мира по футболу еще четыре матча заключительного тура группового этапа
Во вторник на чемпионате мира по футболу-2018, проходящем в России, продолжится заключительный тур группового этапа. 26 июня как и накануне будут сыграны четыре матча.
В 17:00 начнутся две игры группы С (матчи заключительного тура одной группы по регламенту проходят параллельно).
В Сочи Австралия сыграет с Перу, в Москве сойдутся Дания и Франция. Франция уже обеспечила себе выход в 1/8 финала, на вторую путевку в плей-офф претендуют Дания (4 очка) и Австралия (1 очко).
В 21:00 начнутся два матча группы D.
В Санкт-Петербурге Нигерия сыграет с Аргентиной, а в Ростове Исландия встретится с Хорватией.
В этом квартете турнирная ситуация закручена до максимума. У хорватов 6 очков, у нигерийцев – 3, у исландцев и аргентинцев – по 1 очку.
Все результаты чемпионата мира по футболу можно отслеживать в специальной инфографике Naviny.by вот ЗДЕСЬ.
Посмотреть визитки всех команд-участниц ЧМ-2018 можно ЗДЕСЬ.
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