ЦТ по физике намерены пройти на 1,5 тысячи абитуриентов больше, чем ЦТ по белорусскому языку
26 июня в Беларуси пройдет централизованное тестирование по физике. Этот предмет является у абитуриентов относительно популярным. Его планируют пройти более 25,5 тысяч абитуриентов.
Для сравнения, на самый популярный предмет – русский язык – зарегистрировались более 67 тысяч абитуриентов, на математику – 45 тысяч, на белорусский язык – 24 тысячи.
Начало ЦТ по физике в 11:00 по всей стране.
ЦТ, которое
28 июня — история Беларуси;
30 июня — география;
2 июля — всемирная история новейшего времени.
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