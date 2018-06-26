ЦТ по физике намерены пройти на 1,5 тысячи абитуриентов больше, чем ЦТ по белорусскому языку

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26 июня в Беларуси пройдет централизованное тестирование по физике. Этот предмет является у абитуриентов относительно популярным. Его планируют пройти более 25,5 тысяч абитуриентов.

Для сравнения, на самый популярный предмет – русский язык – зарегистрировались более 67 тысяч абитуриентов, на математику – 45 тысяч, на белорусский язык – 24 тысячи.

Начало ЦТ по физике в 11:00 по всей стране.

Жарко: задания централизованного тестирования полностью соответствуют школьной программе

ЦТ, которое проходит с 12 июня по 2 июля, между тем приближается к завершению. После физики абитуриентам предстоят экзамены еще по трем дисциплинам:

28 июня — история Беларуси;

30 июня — география;

2 июля — всемирная история новейшего времени.

Сюжет: Вступительная кампания-2018

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Тэги: ЦТ абитуриент-2018

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