Кочанова: в Администрации президента пресечено злоупотребление служебным положением со стороны начальника отдела

Глава Администрации президента Беларуси Наталья Кочанова рассказала, что в этой структуре был выявлен факт злоупотребления служебным положением начальником одного из отделов.

«В текущем году раскрыта преступная деятельность должностных лиц в системе Минтранса, Минэнерго, Минздрава, Мингорисполкоме. К сожалению, и в Администрации президента был выявлен такой факт — пресечено злоупотребление служебным положением со стороны начальника отдела», — цитирует Кочанову агентство БЕЛТА .