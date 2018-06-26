Кочанова: в Администрации президента пресечено злоупотребление служебным положением со стороны начальника отдела

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Глава Администрации президента Беларуси Наталья Кочанова рассказала, что в этой структуре был выявлен факт злоупотребления служебным положением начальником одного из отделов.

«В текущем году раскрыта преступная деятельность должностных лиц в системе Минтранса, Минэнерго, Минздрава, Мингорисполкоме. К сожалению, и в Администрации президента был выявлен такой факт — пресечено злоупотребление служебным положением со стороны начальника отдела», — цитирует Кочанову агентство БЕЛТА.

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Тэги: коррупция Администрация президента Персона: Наталья Кочанова

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