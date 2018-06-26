В Беларусь прибыли китайские военные для участия в параде, посвященном Дню Независимости

Китайские военные примут участие в параде, посвященном Дню Независимости Беларуси.

Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая уже прибыли в нашу страну и приступили к совместным тренировкам с белорусскими и российскими военнослужащими, сообщило Минобороны Беларуси.

В параде, посвященном Дню Независимости, примут участие около 3,2 тысячи военнослужащих, более 260 единиц техники.

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