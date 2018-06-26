Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Александр Лукашенко 26 июня рассмотрел кадровые вопросы,
Глава государства назначил:
Вячеслава Бриля — Чрезвычайным и полномочным Послом Республики Беларусь в Федеративной Республике Нигерия и по совместительству в Республике Гана и Республике Камерун;
Александра Гучка — председателем Высшей аттестационной комиссии.
Президент также дал согласие на назначение:
Николая Рогащука — заместителем председателя Минского облисполкома;
Анатолия Щупленкова — председателем Белыничского райисполкома;
Ивана Барташевича — председателем Круглянского райисполкома;
Дмитрия Петруши — главой администрации Центрального района Минска;
Алексея Шведа — генеральным консулом Республики Беларусь в Стамбуле (Турецкая Республика);
Геннадия Трубило — первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства;
Виталия Смирнова — заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства;
Игоря Бузовского — заместителем министра информации;
Владимира Карпяка — генеральным директором ОАО «Белшина».
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