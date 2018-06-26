Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

Александр Лукашенко 26 июня рассмотрел кадровые вопросы, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Глава государства назначил:

Вячеслава Бриля — Чрезвычайным и полномочным Послом Республики Беларусь в Федеративной Республике Нигерия и по совместительству в Республике Гана и Республике Камерун;

Александра Гучка — председателем Высшей аттестационной комиссии.

Президент также дал согласие на назначение:

Николая Рогащука — заместителем председателя Минского облисполкома;

Анатолия Щупленкова — председателем Белыничского райисполкома;

Ивана Барташевича — председателем Круглянского райисполкома;

Дмитрия Петруши — главой администрации Центрального района Минска;

Алексея Шведа — генеральным консулом Республики Беларусь в Стамбуле (Турецкая Республика);

Геннадия Трубило — первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства;

Виталия Смирнова — заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства;

Игоря Бузовского — заместителем министра информации;

Владимира Карпяка — генеральным директором ОАО «Белшина».