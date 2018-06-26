Лукашенко: пощады за коррупцию никому не будет

Пощады за коррупцию никому не будет, заявил Александр Лукашенко 26 июня во время кадровых назначений.

«Вы знаете, чем заниматься и как. Принципиальность, честность, искренность, — цитирует главу государства БЕЛТА . — И недопустимость разного рода противоправных действий. Не дай бог коррупция или еще что-то. На злобу дня — вы видите, что происходит в стране. Пощады в этом отношении никому не будет. Это касается всего руководящего состава».

Накануне глава КГБ Валерий Вакульчик сообщил журналистам о раскрытии масштабной коррупционной схемы в сфере здравоохранения.

За систематическое получение взяток задержаны должностные лица, в числе которых директор центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров (за решение вопросов о государственной регистрации лекарств), директор предприятия «Белмедтехника» Александр Шарак (за организацию заключения и исполнение договоров, обеспечение своевременной оплаты и реализации закупок).

Среди фигурантов также начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак и начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Алексей Еськов.

Кроме того, задержан ряд должностных лиц «Белмедтехники», которые участвовали в организации работы комиссии Минздрава по закупке оборудования и обеспечению своевременной оплаты поставок.