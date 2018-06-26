В Беларуси разработали отечественные ракеты для РСЗО «Полонез» 

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Завод точной электромеханики разработал систему управления реактивного снаряда (УРС) для РСЗО «Полонез».

Испытательные стрельбы двумя ракетами с УРС отечественной разработки прошли в апреле 2018 года на Алашанском полигоне в Китае, сообщает пресс-служба Госвоенпрома.

На предприятии совместно с партнерами разработаны отечественные элементы РСЗО: пусковой контейнер, управляемый реактивный снаряд, в том числе системы управления.

Специалисты предприятия в настоящее время разрабатывают УРС большой дальности и боевое снаряжение для УРС различных модификаций. Проводится работа по модернизации РСЗО «Полонез» до уровня «Полонез-М» с дальностью стрельбы до 300 км. 

Как отмечается в пресс-релизе, система управления реактивного снаряда (УРС) состоит из навигационного устройства от ОАО «НТЛаб», автопилота от «ЗТЭМ» и рулевых приводов.

Реализация данных проектов позволит выполнить поручения президента по максимальной локализации аппаратуры РСЗО и сформировать научно-технический и технологический задел для создания широкого спектра управляемого ракетного оружия.

Комплекс реактивной системы залпового огня «Полонез» поступил на вооружение белорусской армии в августе 2016 года. Боевая машина способна одновременно нанести точечный удар по восьми целям на дальности 200−300 км. Шасси боевых и транспортно-заряжающих машин РСЗО «Полонез» изготовлены на Минском заводе колесных тягачей. По известным данным, РСЗО «Полонез» использует дальнобойные высокоточные 301-мм ракеты типа А200 разработки и производства китайской China Academy of Launch Vehicle Technology (CALT). Эксперты отмечают, что это оперативно-тактическая ракета М20 разработки и производства китайской CALT.

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Тэги: Полонез РСЗО ракета

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