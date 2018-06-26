У Лукашенко много вопросов к Мингорисполкому

У Александра Лукашенко есть много вопросов к Минскому городскому исполнительному комитету. Об этом президент Беларуси заявил 26 июня, комментируя назначение Николая Рогащука на должность заместителя председателя Минского облисполкома.

До этого назначения Рогащук занимал должность председателя комитета экономики Мингорисполкома.

«Он человек, который работал в регионе. Знает систему работы в регионах. И он с удовольствием принял предложение», — отметила глава Администрации президента Наталья Кочанова.

По словам Рогащука, он девять с половиной лет работал в фонде «Брестоблимущество» — «от первого специалиста до первого замдиректора вырос там».

«Плотно работали и с комитетом экономики, и с комитетом по сельскому хозяйству. А в 2013 году переехал в Минск: пригласили тоже в фонде госимущества, а потом в комитете экономики. Можно сказать, что понимаю специфику и разницу», — рассказал Николай Рогащук.

На новую должность Рогащука пригласил председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко. «Это его предложение. Он его пригласил и беседовал с ним. И сделал вывод, что он как раз готов возглавить экономическое направление в облисполкоме», — отметила Кочанова.

Лукашенко в связи с этим поинтересовался, есть ли достойная кандидатура для того, чтобы заменить Рогащука на прежней должности.