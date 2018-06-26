За взятки задержаны должностные лица Госстандарта

Уголовное дело о коррупции возбуждено в отношении первого заместителя директора и начальника отдела департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации.

По данным следствия, 45-летний руководитель частного предприятия в июне 2018 года передал вышеупомянутым должностным лицам в качестве взятки 200 рублей каждому за утверждение заведомо подложного документа о нормах расходования топливно-энергетических ресурсов на 2017 год.

Действия бизнесмена квалифицированы по ч. 1 ст. 431 (дача взятки), первого заместителя директора департамента — по ч. 3 ст. 430 (получение взятки), начальника отдела — по ч. 2 ст. 430 (получение взятки) Уголовного кодекса.