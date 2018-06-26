Белорусы по всему миру пробежали более 54 тысяч километров в помощь «солнечным» детям

/ Общество
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Благотворительная акция SunRun Challenge #velcombegom успешно завершилась. Белорусы со всего мира за четыре дня пробежали 54 533 км в помощь детям, рожденным с синдромом Дауна.

Инициатор акции компания velcom направит 50 тысяч рублей на счет Детского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития.

26 июня первый заместитель генерального директора компании velcom Николай Юшкевич вручил сертификат на сумму 50 тысяч рублей директору дома-интерната Андрею Ждановичу. Полученные в результате благотворительной кампании средства пойдут на закупку дорогостоящего медицинского реабилитационного оборудования.

Акция проходила 21-24 июня. В ней приняли не только жители беларуси, но и наши соотечественники, находящиеся сейчас в других странах. Акция прошла в Бразилии, Великобритании, Словакии, Швейцарии, Украине, Италии, России, Литве, Польше, Германии, Франции, Испании, Египте, Омане, США, Китае, Кыргызстане и Кубе.

Самую длинную дистанцию покорил житель Новополоцка Андрей Березовский — он пробежал в помощь детям 43,4 километра.

Акцию SunRun Challenge поддержали и известные белорусы — председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский, чемпионка мира по легкой атлетике Марина Арзамасова, многократный чемпион мира по тайскому боксу и вокалист группы BRUTTO Виталий Гурков и многие другие.

А футболисты борисовского БАТЭ провели большую командную тренировку #velcombegom и пробежали 120 километров в поддержку детей.

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Тэги: velcombegom Персона: Андрей Жданович Николай Юшкевич Виталий Гурков Вадим Девятовский Андрей Березовский

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