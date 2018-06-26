«Я в игре». Анатолий Лебедько намерен вновь претендовать на пост главы ОГП

Ветеран белорусской политики Анатолий Лебедько намерен вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя Объединенной гражданской партии на съезде 8 июля.

Анатолий Лебедько

Как сообщает БелаПАН , на сайте ОГП под заголовком «Лебедько в игре, интрига возвращается» анонсированы теледебаты кандидатов на должность главы партии, в которых примут участие Василий Поляков, Анна Канопацкая, Николай Козлов и Анатолий Лебедько.

«Нам удалось дозвониться до лидера ОГП, который в это время принимает участие в работе Парламентской ассамблеи Евронест. Мы спросили, означает ли это, что Анатолий Лебедько — в списке кандидатов на должность председателя ОГП? Политик был краток: «Я в игре. Я — в списке кандидатов. Все остальное — 8 июля», — говорится в сообщении партийного сайта.

Сам Лебедько свое решение пока не комментирует.

Анатолий Лебедько возглавляет ОГП с 2000 года. В апреле на вопрос, будет ли он претендовать на пост председателя партии, политик отвечал: «На сегодня 99,9% — нет, а если вдруг что-то пойдет по совершенно грубому сценарию каких-то внешних вмешательств — тогда не исключаю».