Белорусы в Евронесте: для прогресса важны свободные выборы, а не экономическая помощь

Заседание рабочей группы по Беларуси состоялось 26 июня в рамках 7-й сессии Парламентской ассамблеи Восточного партнерства (Евронест) в Брюсселе.

Фото europaparlamentet.se

Как сообщил БелаПАН председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, кроме него от страны во встрече участвовали председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич, глава Белорусской партии левых «Справедливый мир» Сергей Калякин, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский, заместители председателя Партии БНФ Алексей Янукевич и Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Ирина Вешторд, депутат Палаты представителей Анна Канопацкая, политик Владимир Некляев.

По словам Лебедько, участники заседания критически оценили уровень диалога. Белорусская сторона отметила, что главным для прогресса в стране является проведение демократических выборов, а не экономическая помощь.

Сессия Евронеста проходит 25-27 июня. Ее основными темами заявлены региональная безопасность, прямые иностранные инвестиции и борьба с отмыванием денег и коррупцией.

Официальную делегацию белорусского парламента не приглашают для участия в сессиях Евронеста. От страны приезжают представители демократической оппозиции.

Парламентская ассамблея Восточного партнерства (Евронест) создана в 2009 году. Планировалось, что в нее войдут 60 депутатов Европарламента и по 10 депутатов от каждой из шести стран — участниц Восточного партнерства (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина). Сложности возникли только с Беларусью: из-за непризнания выборов в Национальное собрание соответствующими демократическим стандартам. Предлагались различные варианты формирования белорусской делегации в Евронесте, в том числе разделение белорусских мест между депутатами, представителями оппозиции и гражданского общества.

Официальный Минск все варианты отверг, настаивая на том, что страну в Евронесте должны представлять только депутаты Национального собрания. Эту позицию поддержали и остальные страны Восточного партнерства.

Из-за этих разногласий учредительная встреча Евронеста несколько раз переносилась. Поиски компромисса продолжались до тех пор, пока жесткий разгон демонстрации 19 декабря 2010 года в Минске после президентских выборов не привел к резкой перемене политики ЕС в отношении Беларуси. В итоге в феврале 2011 года было принято решение о созыве первого заседания Евронеста без белорусской делегации, и оно состоялось 3 мая 2011 года. В регламент Евронеста был внесен пункт о том, что присутствовать в этой структуре может лишь та страна, где выборы соответствуют стандартам ОБСЕ.