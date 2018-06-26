Белорусы в Евронесте: для прогресса важны свободные выборы, а не экономическая помощь
Заседание рабочей группы по Беларуси состоялось 26 июня в рамках 7-й сессии Парламентской ассамблеи Восточного партнерства (Евронест) в Брюсселе.
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По словам Лебедько, участники заседания критически оценили уровень диалога. Белорусская сторона отметила, что главным для прогресса в стране является проведение демократических выборов, а не экономическая помощь.
Сессия Евронеста проходит 25-27 июня. Ее основными темами заявлены региональная безопасность, прямые иностранные инвестиции и борьба с отмыванием денег и коррупцией.
Официальную делегацию белорусского парламента не приглашают для участия в сессиях Евронеста. От страны приезжают представители демократической оппозиции.
Парламентская ассамблея Восточного партнерства (Евронест) создана в 2009 году. Планировалось, что в нее войдут 60 депутатов Европарламента и по 10 депутатов от каждой из шести стран — участниц Восточного партнерства (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина). Сложности возникли только с Беларусью: из-за непризнания выборов в Национальное собрание соответствующими демократическим стандартам. Предлагались различные варианты формирования белорусской делегации в Евронесте, в том числе разделение белорусских мест между депутатами, представителями оппозиции и гражданского общества.
Официальный Минск все варианты отверг, настаивая на том, что страну в Евронесте должны представлять только депутаты Национального собрания. Эту позицию поддержали и остальные страны Восточного партнерства.
Из-за этих разногласий учредительная встреча Евронеста несколько раз переносилась. Поиски компромисса продолжались до тех пор, пока жесткий разгон демонстрации 19 декабря 2010 года в Минске после президентских выборов не привел к резкой перемене политики ЕС в отношении Беларуси. В итоге в феврале 2011 года было принято решение о созыве первого заседания Евронеста без белорусской делегации, и оно состоялось 3 мая 2011 года. В регламент Евронеста был внесен пункт о том, что присутствовать в этой структуре может лишь та страна, где выборы соответствуют стандартам ОБСЕ.
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