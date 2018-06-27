27 июня на чемпионате мира по футболу определятся еще четыре участника 1/8 финала

Фото FIFA.com

В среду на чемпионате мира по футболу-2018, проходящем в России, продолжится заключительный тур группового этапа. 26 июня будут сыграны матчи в группах Е и F. В этих квартетах еще ни одна команда не гарантировала себе выход в плей-офф и все решится только по результатам заключительного тура.

В 17:00 начнутся две игры группы F (матчи заключительного тура одной группы по регламенту проходят параллельно).

В Казани Южная Корея сыграет с Германией, в Екатеринбурге сойдутся Мексика и Швеция. У Мексики сейчас 6 очков, у немцев и шведов – по 3 очка, у корейцев – 0.

В 21:00 начнутся два матча группы Е.

В Москве Сербия сыграет с Бразилией, а в Нижнем Новгороде Швейцария встретится с Коста Рикой. Перед заключительным туром у бразильцев и швейцарцев по 4 очка, у сербов – 3, у Коста Рики – 0.

Все результаты чемпионата мира по футболу можно отслеживать в специальной инфографике Naviny.by вот ЗДЕСЬ.

Посмотреть визитки всех команд-участниц ЧМ-2018 можно ЗДЕСЬ.