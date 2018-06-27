Чистый убыток убыточных белорусских промышленных предприятий за год увеличился в три раза

/ Экономика
Просмотров: 361 Комментариев: 0

По данным Национального статистического комитета, количество убыточных организаций промышленности в январе-апреле 2018 года по сравнению с январем-апрелем 2017-го увеличилось с 399 до 418, или на 4,8%, а их удельный вес — с 24,8 до 26%.

При этом сумма чистого убытка всех убыточных промпредприятий за год выросла в 3 раза до 942,5 млн рублей, на одну убыточную организацию — также в 3 раза до 2 млн 254,7 тыс. рублей.

Чистая прибыль всех промышленных организаций составила 829,3 млн рублей, что на 44,2% меньше, чем в январе-апреле 2017 года, прибыль до налогообложения — 1 млрд 212,1 млн (на 35,6% меньше). Прибыль от реализации выросла на 14% до 3 млрд 31,2 млн рублей, пишет БелаПАН.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Тэги: промышленность

Другие материалы на эту тему:

«На уровне предприятий выстраивается финансовая пирамида»

«На уровне предприятий выстраивается финансовая пирамида»

«Результат погони за валом». Романчук про рост складских запасов

«Результат погони за валом». Романчук про рост складских запасов

Предприятия призвали найти деньги на школьников. Чем ответят заводы?

Предприятия призвали найти деньги на школьников. Чем ответят заводы?

Неконкурентоспособны. Складские запасы продолжают расти

Неконкурентоспособны. Складские запасы продолжают расти

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте