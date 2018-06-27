Чистый убыток убыточных белорусских промышленных предприятий за год увеличился в три раза
По данным Национального статистического комитета, количество убыточных организаций промышленности в январе-апреле 2018 года по сравнению с январем-апрелем 2017-го увеличилось с 399 до 418, или на 4,8%, а их удельный вес — с 24,8 до 26%.
При этом сумма чистого убытка всех убыточных промпредприятий за год выросла в 3 раза до 942,5 млн рублей, на одну убыточную организацию — также в 3 раза до 2 млн 254,7 тыс. рублей.
Чистая прибыль всех промышленных организаций составила 829,3 млн рублей, что на 44,2% меньше, чем в январе-апреле 2017 года, прибыль до налогообложения — 1 млрд 212,1 млн (на 35,6% меньше). Прибыль от реализации выросла на 14% до 3 млрд 31,2 млн рублей, пишет
Обсудим?