Министр труда: 60 лет — это не возраст

Вопрос о новом повышении пенсионного возраста в Беларуси может быть рассмотрен позднее. Это следует из ответа министра труда и социальной защиты Ирины Костевич на вопросы депутатов Палаты представителей 27 июня в парламенте, где она выступила с докладом об исполнении Фонда социальной защиты населения.

Министр обратила внимание, что в прошлом году для пополнения Фонда соцзащиты населения (ФСЗН), средства которого направляются на выплату пенсий и пособий, были получены субвенции из республиканского бюджета, передает БелаПАН .

«В 2017 году для сбалансировки бюджета фонда из республиканского бюджета были получены субвенции в размере около 520 млн рублей. Но сегодня государство предоставляет льготы ряду субъектов хозяйствования. Выпадающие доходы ФСЗН в связи с этим составили в прошлом году около 640 млн рублей», — отметила Ирина Костевич.

Таким образом, констатировала она, субвенция республиканского бюджета фактически направляется на компенсацию выпадающих доходов ФСЗН. «Это возмещение тех потерь доходной части ФСЗН в связи с предоставлением льгот субъектам хозяйствования — резидентам Парка высоких технологий, индустриального парка «Великий камень», сельхозорганизациям», — сообщила Костевич.

Отвечая на вопрос депутата, планируется ли в будущем проводить новое повышение пенсионного возраста для обеспечения сбалансированности ФСЗН, министр труда и соцзащиты заявила: «Глядя на зал присутствующих… Коллеги, мужчины, 60 лет — это не возраст».

При этом Ирина Костевич дала понять, что вопрос о повышении пенсионного возраста может быть рассмотрен позже. «В пенсионной реформе мы прожили только полтора года. Россия говорила об этом (повышении пенсионного возраста. — БелаПАН.) 10 лет и только сейчас к этому подошла. Поэтому давайте поработаем и посмотрим, как пенсионная реформа к 2022 году будет оказывать влияние на сбалансировку бюджета Фонда социальной защиты населения», — отметила министр труда и соцзащиты.

Напомним, первое повышение пенсионного возраста в Беларуси было объявлено в 2016 году. Тогда было принято решение повышать пенсионный возраст для женщин и мужчин с 2017 года ежегодно на шесть месяцев. В результате за 2017-2022 годы пенсионный возраст женщин вырастет с 55 до 58 лет, а мужчин — с 60 до 63 лет.

6 июня в Совете Республики состоялось заседание экспертной группы, которая обсуждала вопрос сбалансированного бюджета Фонда социальной защиты населения, который исполняется с дефицитом с 2013 года. В заседании экспертной группы принимали участие руководящие работники министерств и ведомств. По информации БелаПАН, в ходе заседания власти предложили ряд мер обеспечения сбалансированности бюджета Фонда социальной защиты населения. В частности, речь шла о новом увеличении пенсионного возраста для женщин с 58 до 63 лет в 2023-2032 годах.