Против гендиректора B&B Insurance возбудили уголовное дело

Прокуратура Минска возбудила уголовное дело в отношении гендиректора крупнейшей частной страховой компании за незаконную предпринимательскую деятельность.

Дело заведено по материалам УБЭП ГУВД, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

По мнению милиционеров, глава страховой компании в нарушение законодательства организовал работу по дальнейшему привлечению к страхованию авто новых клиентов.

Дело в том, что Министерство финансов Беларуси еще 11 апреля 2018 года отозвало лицензию ОАО «Би энд Би иншуренс Ко» на право осуществления страховой деятельности. Компания не смогла выполнить обязательное требование по наличию на счетах в банках Беларуси необходимых денежных средств.

Сотрудники компании продолжали составлять и подписывать дополнительные соглашения к ранее заключенным страховым полисам. Всего милиционеры насчитали 294 таких факта. Сумма дохода составила свыше 170 000 рублей.

За незаконную предпринимательскую деятельность в нашей стране предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет со штрафом или без штрафа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

ОАО «Би энд Би иншуренс Ко» («B & B Insurance Co») работает на страховом рынке Беларуси с 1995 года и является одним из крупнейших частных страховщиков страны. Возглавляет компанию Борис Медник.

На начало 2017 года акционерами «Би энд Би иншуренс Ко» были три юридических лица — ОАО «Мозырский НПЗ» (35% акций), ООО «Транс Евро Консалтинг & Файнэнс» (34,53%) и ЧУП «Торговый дом «Белфут» (30,47%).

На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи 6 июня появилось объявление о продаже 65,5% акций страховой компании.