В Беларусь возвращается теплая погода без осадков: в четверг до 30 градусов

После нескольких относительно прохладных и дождливых дней приятная, теплая и комфортная погода возвращается в Беларусь. В четверг в нашей стране преимущественно без осадков и до 30 градусов.

Так, кратковременные дожди ожидаются лишь по югу страны, также в некоторых районах возможны грозы.

Ветер будет северо-восточный, восточный 5-10 м/с, по югу Беларуси порывы достигнут 14 м/с.

Температура ночью составит 13-19 градусов, днем будет от 24 до 30 градусов, сообщает Белгидромет.