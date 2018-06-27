Организацию по запрещению химического оружия наделили обвинительными функциями

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Участники экстренной сессии ОЗХО расширили ее полномочия вопреки позиции России. Белорусскую поправку отклонили.

Участники экстренной сессии организации в Гааге большинством голосов поддержали инициативу Британии о расширении полномочий, передает DW.com. Они приняли резолюцию, позволяющую называть виновных в применении химического оружия. Подготовленный Лондоном документ поддержали 82 страны, против были 24.

«Международное сообщество сплотилось, чтобы укрепить запрет на использование химического оружия, и сказало "нет химическому оружию"», — сообщил британский МИД в Twitter. Посольство Франции в Нидерландах назвало расширение мандата ОЗХО «большой победой над безнаказанностью», одержанной ради безопасности в мире.

Все пять поправок к британскому проекту резолюции, предложенные Венесуэлой, Казахстаном, Ираном, Беларусью и Бурунди, отклонили.

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Тэги: озхо химическое оружие химическая атака Россия-Великобритания Город: Гаага

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