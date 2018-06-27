Президент Ирана Роухани пообещал поставить США на колени

/ Мир
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Хасан Роухани отказался «капитулировать» перед Вашингтоном и идти на уступки в вопросе пересмотра ядерной сделки.

«Мы сохраним историческое национальное величие, а сами в этой волевой борьбе поставим США на колени», — заявил он в выступлении, которое транслировало государственное телевидение, передает RIA.ru.

Президент подчеркнул, что в этом Тегерану поможет Дональд Трамп, чья политика, по его мнению, настраивает против США весь мир.

Тегеран и шестерка международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году подписали документ об урегулировании иранской ядерной проблемы. Трамп неоднократно критиковал сделку и в начале мая объявил о выходе из многостороннего соглашения. При этом американский лидер пообещал не только вернуть старые санкции, но и ввести новые ограничения, в том числе против стран, которые ведут бизнес с Тегераном.

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Тэги: США-Иран ядерное оружие Персона: Хасан Роухани Город: Тегеран

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  • Моя жена всегда становиться передо мной на колени и говорит вылезай подлый трус из под кровати.