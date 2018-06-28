Путин разрешил блокировать электронные платежи россиян

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Президент России подписал закон о противодействии хищению денежных средств с банковских карт.

Этим документом банкам разрешается без согласия клиента на срок до двух рабочих дней блокировать кредитные карты, если у финансовой организации появились подозрения на хищение с них средств. Информацию обо всех случаях или попытках осуществления таких переводов необходимо будет направлять в ЦБ. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Помимо банковских карт финансовые организации смогут блокировать электронные кошельки, мобильные приложения и прочие виды электронных платежей.

При проведении сомнительных финансовых операций банк должен оперативно связаться с клиентом и выполнить перевод в случае подтверждения операции.

 

 

 

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Тэги: электронные платежи банковская карта Город: Москва

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