Украинские журналисты оскорбили российскую коллегу

/ Мир
Просмотров: 404 Комментариев: 2

Корреспондент провластного РИА «Новости» Людмила Божко заявила о конфликте после пресс-конференции премьера Украины Владимира Гройсмана в Копенгагене.

Божко спросила Гройсмана ведутся ли переговоры об обмене руководителя украинского подразделения ее портала Кирилла Вышинского на осужденного в России за подготовку терактов в Крыму Олега Сенцова, передает RIA.ru. Другой вопрос журналистки касался того, пойдет ли Киев на приведение цен на газ для населения к рыночному уровню, на чем настаивает МВФ.

Гройсман говорил на украинском языке. Его переводили на английский через наушники. После конференции журналистка подошла к украинским коллегам и попросила их точно перевести слова премьер-министра на русский.

Один из украинских журналистов согласился ей помочь. «Буквально через минуту-другую вдруг подходят к нам двое других украинских журналистов — парень и девушка, и громко, возмущенно начинают указывать моему помощнику — кому это он помогает?» — рассказала Божко. Ее назвали пропагандисткой и убийцей.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 4 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Украина-Россия оскорбление журналистки Персона: Людмила Божко Владимир Гройсман Город: Копенгаген

Другие материалы на эту тему:

Киев: Кремль продолжает подготовку к полномасштабной войне

Киев: Кремль продолжает подготовку к полномасштабной войне

За присоединение Крыма Россия лишена голоса в ПАСЕ

За присоединение Крыма Россия лишена голоса в ПАСЕ

Беларусь может заработать на нефтяном конфликте России и Украины

Беларусь может заработать на нефтяном конфликте России и Украины

Газ для Украины будет дорожать

Газ для Украины будет дорожать

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте
  • Дикари. Что тут еще можно сказать. Украина провалила экзамен на европейскость.
  • "Корреспондент ПРОВЛАСТНОГО РИА «Новости» Людмила Божко..." Ага, ну значит правильно оскорбили, так ей и надо. Особенно, если оскорбляли не провластные.
  • "Корреспондент ПРОВЛАСТНОГО РИА «Новости» Людмила Божко..." Ага, ну значит правильно оскорбили, так ей и надо. Особенно, если оскорбляли не провластные.
  • "Корреспондент ПРОВЛАСТНОГО РИА «Новости» Людмила Божко..." Ага, ну значит правильно оскорбили, так ей и надо. Особенно, если оскорбляли не провластные.