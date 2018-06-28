Украинские журналисты оскорбили российскую коллегу
Корреспондент провластного РИА «Новости» Людмила Божко заявила о конфликте после пресс-конференции премьера Украины Владимира Гройсмана в Копенгагене.
Божко спросила Гройсмана ведутся ли переговоры об обмене руководителя украинского подразделения ее портала
Гройсман говорил на украинском языке. Его переводили на английский через наушники. После конференции журналистка подошла к украинским коллегам и попросила их точно перевести слова премьер-министра на русский.
Один из украинских журналистов согласился ей помочь. «Буквально через минуту-другую вдруг подходят к нам двое других украинских журналистов — парень и девушка, и громко, возмущенно начинают указывать моему помощнику — кому это он помогает?» — рассказала Божко. Ее назвали пропагандисткой и убийцей.
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