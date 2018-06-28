Витебчанин почти три года пользовался мобильной связью за чужой счет

В Витебске завели уголовное дело на 35-летнего местного жителя. Мошенник звонил, отправял сообщения и пользовался интернетом за чужой счет.

Он заказывал и изучал детализированные счета абонентов, в основном выбирал корпоративных клиентов, у которых были задолженности по счетам, рассказали в Следственном комитете, передает SB.by .

От его действий пострадали 15 организаций Витебской, Минской и Гродненской областей. Только за 6 месяцев в 2016 года мужчина отправил за чужой счет более 3 180 SMS-сообщений.

На мошенника вышли после обращения в милицию одной из транспортных организаций Орши, в которой заметили, что в компанию перестали поступать звонки от клиентов.

Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.