Московский таксист помог организовать нелегальный канал миграции на Витебщине

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Россиянин, таджик и трое белорусов переправляли мигрантов в Евросоюз.

Таксист из Москвы, гражданин Таджикистана 1988 года рождения и трое белорусов — неработающий мужчина 1992 года рождения, индивидуальный предприниматель 1969 г.р., ранее судимый житель Докшицкого района 1980 г.р. — объединились в июле 2017 года в преступную группу, сообщает БЕЛТА.

Злоумышленники доставили к границе с Литвой пять граждан Афганистана 20 июля. Второй факт преступной деятельности оказался не столь успешен: в ночь на 25 августа в пограничной зоне Поставского района с 11 нелегалами в машине их задержали.

Суд Первомайского района Витебска назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от трех до трех с половиной лет в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Приговор вступил в законную силу.

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Тэги: канал миграции нелегальная миграция Город: Витебск

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