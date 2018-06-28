Федерацию хоккея Беларуси возглавил нападающий команды Лукашенко

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На посту председателя Федерации хоккея Беларуси Семена Шапиро сменил бывший хоккеист национальной сборной 41-летний Геннадий Савилов.

За его назначение единогласно проголосовали участники отчетной конференции ФХБ, проходящей 28 июня в Минске.

Геннадий Савилов. Фото by.tribuna.com

Ранее сообщалось еще об одной кандидатуре — Дмитрия Баскова, тренере хоккейной команды президента и детской команды «Грифоны».

В последнее время Савилов занимал высокую должность в группе компаний ООО «Белинтертранс», занимался транспортной и складской логистикой. Также он курировал хоккейный клуб «Мир тяжелых моторов», который выступает в любительском чемпионате Минска.

Шапиро ушел с поста председателя Федерации хоккея

Семен Шапиро объявил о своем уходе сегодня на конференции федерации. О смене председателя ФХБ стали говорить после провального выступления сборной на чемпионате мира, где она проиграла Швеции со счетом 0:5, Франции — 2:6, России — 0:6, Швейцарии — 2:5, Чехии — 0:3, Австрии — 0:4 и Словакии — 4:7.

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Тэги: ФХРБ Персона: Геннадий Савилов Семен Шапиро Дмитрий Басков

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