Федерацию хоккея Беларуси возглавил нападающий команды Лукашенко

На посту председателя Федерации хоккея Беларуси Семена Шапиро сменил бывший хоккеист национальной сборной 41-летний Геннадий Савилов.

За его назначение единогласно проголосовали участники отчетной конференции ФХБ, проходящей 28 июня в Минске.

Геннадий Савилов. Фото by.tribuna.com

Ранее сообщалось еще об одной кандидатуре — Дмитрия Баскова, тренере хоккейной команды президента и детской команды «Грифоны».

В последнее время Савилов занимал высокую должность в группе компаний ООО «Белинтертранс», занимался транспортной и складской логистикой. Также он курировал хоккейный клуб «Мир тяжелых моторов», который выступает в любительском чемпионате Минска.

Семен Шапиро объявил о своем уходе сегодня на конференции федерации. О смене председателя ФХБ стали говорить после провального выступления сборной на чемпионате мира, где она проиграла Швеции со счетом 0:5, Франции — 2:6, России — 0:6, Швейцарии — 2:5, Чехии — 0:3, Австрии — 0:4 и Словакии — 4:7.