Минчанка захлопнула грудного ребенка в автомобиле — пришлось разбивать стекло
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Молодая мама сообщила службе «101» о захлопнувшейся в легковом автомобиле двери на территории ТРЦ «Арена-Сити».
Женщина 1985 года рождения, выходя из легкового автомобиля «Ауди Q5», случайно захлопнула дверь, после чего в автомобиле сработал центральный замок. Внутри остался ребенок 2018 г.р. Об этом
Спасатели предложили женщине разбить стекло авто, но та решила вызвать платную службу по вскрытию замков. Прибывшие специалисты с работой не справились — стекло пришлось выбивать.
В результате происшествия ребенок не пострадал.
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