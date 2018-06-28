Минчанка захлопнула грудного ребенка в автомобиле — пришлось разбивать стекло

Молодая мама сообщила службе «101» о захлопнувшейся в легковом автомобиле двери на территории ТРЦ «Арена-Сити».

Женщина 1985 года рождения, выходя из легкового автомобиля «Ауди Q5», случайно захлопнула дверь, после чего в автомобиле сработал центральный замок. Внутри остался ребенок 2018 г.р. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Фото: пресс-служба МЧС

Спасатели предложили женщине разбить стекло авто, но та решила вызвать платную службу по вскрытию замков. Прибывшие специалисты с работой не справились — стекло пришлось выбивать.

В результате происшествия ребенок не пострадал.