Стало известно, где и когда встретятся Путин и Трамп

Встреча президентов России и США пройдет в Хельсинки 16 июля.

В ходе переговоров планируется «обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня», передает Мeduza.io .

Эту встречу согласовали 27 июня во время визита в Москву советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.

Путин и Трамп лично встречались дважды на саммитах, но пока не проводили двусторонние переговоры.