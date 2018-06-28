Стало известно, где и когда встретятся Путин и Трамп
Встреча президентов России и США пройдет в Хельсинки 16 июля.
В ходе переговоров планируется «обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня», передает
Эту встречу согласовали 27 июня во время визита в Москву советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.
Путин и Трамп лично встречались дважды на саммитах, но пока не проводили двусторонние переговоры.
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