Белоруски три месяца воровали продукты в белостокском гипермаркете

/ Происшествия
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Группа белорусок промышляла в двух магазинах «Бедронка».

С 27 марта по 2 мая 2018 года четыре женщины украли продукты на общую сумму 430 белорусских рублей. Факты кражи зафиксировали камеры наблюдения. У полиции не было никаких зацепок кроме того, что подозреваемые хорошо говорили по-русски — и полицейские отправили фото с камер во все пункты пропуска на границу с Беларусью, сообщает euroby.info.

Сотрудники пункта пропуска «Бобровники» установили личность женщин — и их уже ждали на польской стороне. 25 июня две из подозреваемых ехали в Польшу «на закупы», и сотрудники польской пограничной службы в «Бобровниках» передали гражданок полиции.

Задержанные «сдали» полиции двух других подельниц — тоже гражданок Беларуси.

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Тэги: воровство кража Беларусь-Польша Город: Белосток

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