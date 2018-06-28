Белоруски три месяца воровали продукты в белостокском гипермаркете

Группа белорусок промышляла в двух магазинах «Бедронка».

С 27 марта по 2 мая 2018 года четыре женщины украли продукты на общую сумму 430 белорусских рублей. Факты кражи зафиксировали камеры наблюдения. У полиции не было никаких зацепок кроме того, что подозреваемые хорошо говорили по-русски — и полицейские отправили фото с камер во все пункты пропуска на границу с Беларусью, сообщает euroby.info .

Сотрудники пункта пропуска «Бобровники» установили личность женщин — и их уже ждали на польской стороне. 25 июня две из подозреваемых ехали в Польшу «на закупы», и сотрудники польской пограничной службы в «Бобровниках» передали гражданок полиции.

Задержанные «сдали» полиции двух других подельниц — тоже гражданок Беларуси.