Биржа: доллар снова перебрался через двухрублевый рубеж

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 28 июня белорусский рубль снизился к доллару США, но укрепился к евро и российскому рублю.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0153 рубля (0,66%) и составил 2,3130 рубля.

Курс доллара США вырос на 0,0031 рубля (0,16%) и составил 2,0011 рубля.

Курс российского рубля снизился на 0,0019 рубля (0,06%) и составил 3,1621 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. В четверг утром цены на нефть снижались, фьючерсы на нефть Brent к полудню опустились на 0,13% до 77,36 доллара за баррель.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами «завтра» на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 повысился на 15,51 копейки и составил 63,2910 рубля.