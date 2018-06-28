Видеофакт. В Туапсе бизнесмен на внедорожнике насмерть сбил на переходе женщину с коляской

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В Туапсе против местного бизнесмена Сергея Лебедева, который насмерть сбил женщину на пешеходном переходе, возбуждено дело о нарушении правил дорожного движения (часть 3 статьи 264 УК). Об этом «Кубанским новостям» сообщили в пресс-службе управления МВД по Краснодарскому краю, передает lenta.ru.

 

 

По информации ведомства, в момент аварии мужчина был трезв. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

25 июня Лебедев на внедорожнике Mitsubishi насмерть сбил жену игрока команды КВН «Иркутск-350» Егора Кирильчика Марию Тимофееву, когда она переходила дорогу с детской коляской. Автомобиль впечатал женщину в дерево, она скончалась до приезда скорой. В момент происшествия маленькая дочь находилась на руках у отца и не пострадала. Видеозапись с места событий была опубликована в группе «ДТП 38RUS Иркутск» во «ВКонтакте».

Как отмечали «Кубанские новости», у Лебедева хорошие связи в городе, его партнер по бизнесу — бывший депутат горсовета Туапсе и брат шахматиста Владимира Крамника Евгений Крамник. Предположительно, ранее бизнесмен неоднократно нарушал ПДД. Издание добавляет, что почти сразу же на место аварии приехал местный «решала» Эдуард Мартынов, у которого есть связи в ГИБДД и в местной больнице, куда Лебедев в тот же день лег на лечение в отделение неврологии.

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Тэги: ДТП гибель женщины Персона: Егор Кирильчик Мария Тимофеева Евгений Крамник Сергей Лебедев Город: Туапсе

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  • А чего комментировать, его на лечение в Германию и орден мужества из рук Пукина.