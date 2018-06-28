ЧМ-2018. Впервые в истории мировых первенств судьбу путевки в плей-офф решило число желтых карточек

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Впервые в истории чемпионатов мира путевка в плей-офф определилась количеством желтых карточек, сообщает «Советский спорт».

Сборная Японии вышла в 1/8 финала мирового первенства благодаря меньшему количеству желтых карточек, чем у команды Сенегала (Япония — 4, Сенегал — 6).

Отмечается, что обе команды набрали одинаковое количество очков (4), а также идентичные дополнительные показатели (разность мячей 4-4, личная встреча 2-2).

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

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Тэги: футбол-ЧМ-2018

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