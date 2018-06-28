В колонии под Витебском прекратил голодовку британец Алан Смит

Британский подданный Алан Смит, который находится в исправительной колонии «Витьба-3», прекратил голодовку, сообщила БелаПАН его жена Магдалена Волиньска.

Алан и Магдалена / Фото со страницы в социальной сети британца

По ее словам, 28 июня муж позвонил ей из колонии. «Мы смогли поговорить впервые с февраля этого года, — сказала Волиньска. — Он объяснил, почему решился на голодовку, но я пока не хочу вдаваться в детали. Можно сказать, что он начал голодовку из-за несправедливых наказаний».

Смит голодал восемь дней и прекратил голодовку после того, как его посетил британский консул. Волиньска сообщила, что муж смог позвонить ей через 15 минут после того, как консул покинул колонию.

«Много всего случилось, но ради безопасности Алана я пока не буду об этом говорить, — сказала собеседница. — Но я очень благодарна британскому консулу за то, что Алан отказался от идеи голодовки».

Она сообщила, что до конца срока Смиту запрещены встречи с родственниками и передачи. Он должен выйти на свободу через три месяца.

13 июля 2017 года суд Глубокского района Витебской области признал Смита виновным в организации незаконной миграции в Евросоюз через Беларусь шести граждан Ирака и приговорил к двум годам лишения свободы в условиях общего режима. Вместе с ним осуждены два белоруса. Арсений Рачковский и Ольга Граховская приговорены соответственно к трем годам семи месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и трем годам одному месяцу в колонии общего режима. В суде Смит заявил, что считает приговор несправедливым и незаконным. По словам британца, его права многократно нарушались, и он невиновен.